PRVIH SEDAM DANA SE KAJETE ŠTO STE TO URADILI! Teodora Džehverović otkrila koja estetska operacija je bila IZUZETNO BOLNA!

Sada je ponosna na svoj izgled.

Mlada pevačica Teodora Džehverović važi za jednu od najlepših i najatraktivnijih devojaka na našoj javnoj sceni.

Ipak, nije sve na njoj samo dar prirode, već je neke stvari morala da "doradi". Tako je ona svojevremeno priznala da je uradila grudi, te da smatra da sada ima najlepše poprsje na estradi.

- Svaki dan mi stigne barem jedna poruka na ovu temu. Kako o ovome ne bih pričala sto puta i kako ne bih svim devojkama odgovarala, odgovoriću svima sada. Reč "prezadovoljna" je smešna za ono kako se ja osećam posle operacije. Za mene su to najlepše urađene grudi, neću biti skromna - rekla je ona i dodala:

- Želela sam da to budu "prirodno" urađene grudi, koje su sada tako lepo legle da verujte mi mnogi ne bi ni znali da sam ih ikad uradila.

Ipak, nije krila koliko je ta operacija bila bolna, te da se prvih dana nakon nje kajala što je bilo šta korigovala na sebi.

Ne mogu vas lagati da to nije bolna operacija. Jednostavno mesec i po dana bol traje, a prvih sedam dana se kajete što ste uopšte bilo šta uradili - istakla je Dževerovićeva.

Autor: R.L.