ĐORĐE DAVID DANAS SLAVI ROĐENDAN! Otkrio da sprema veliko slavlje, nećete verovati koliko roker ima godina

Đorđe David danas ima poseban razlog za slavlje, budući da će danas oduvati rođendanske svećice.

Đorđe David je i te kako aktivan u javnom životu, a mnogi mu ne veruju kada čuju koliko ima godina i govore da je barem deceniju mlađi.

Ono zbog čega se većina iznenadi je činjenica da je pevač danas napunio 61. godinu i tako ušao u sedmu deceniju života.

Inače, pevač je juče govorio o svom rođendanu i otkrio da li će ga proslaviti.

- Pošto su svi iz familije bolesni, ići ću sa bendom na ručak da se lepo ispričamo, a veliko slavlje će biti za sve, za širu familiju u šta spadaju i ljudi iz medija. Javiću na vreme - rekao je Đorđe.

