ONA JE NAJZGODNIJA BAKA NA ESTRADI: Ima dve unuke, a pozira u kratkoj i providnoj haljini! Ljudi ne veruju da GAZI ŠESTU DECENIJU (FOTO)

Anabela šokirala izgledom!

Za Anabelu Atijas kažu da je najzgodnija baka na domaćoj sceni, a ona to dokazuje odevnim kombinacijama koje bi samo najhrabrije mogle da iznesu.

Anabela Atijas obukla je haljinu sa cirkonima koja jedva da prekriva intimu koliko je mala.

Ova kreacija istakla je njene vitke noge i bujni dekolte, a o svemu je javnost obavestila njena mlađa ćerka Nina.

Nina Đogani je objavila snimak mame i napisala: "Ja kad imam 50 godina", a ova objava prikupila je mnoštvo pozitivnih komentara i komplimenata na račun Anabele.

Inače, Anabela je baka dve unuke, ćerke od Lune Đogani.

Autor: M. V.