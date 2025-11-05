AKTUELNO

Domaći

ONA JE NAJZGODNIJA BAKA NA ESTRADI: Ima dve unuke, a pozira u kratkoj i providnoj haljini! Ljudi ne veruju da GAZI ŠESTU DECENIJU (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Anabela šokirala izgledom!

Za Anabelu Atijas kažu da je najzgodnija baka na domaćoj sceni, a ona to dokazuje odevnim kombinacijama koje bi samo najhrabrije mogle da iznesu.

Foto: Instagram.com

Anabela Atijas obukla je haljinu sa cirkonima koja jedva da prekriva intimu koliko je mala.

Ova kreacija istakla je njene vitke noge i bujni dekolte, a o svemu je javnost obavestila njena mlađa ćerka Nina.

Foto: Instagram.com

Nina Đogani je objavila snimak mame i napisala: "Ja kad imam 50 godina", a ova objava prikupila je mnoštvo pozitivnih komentara i komplimenata na račun Anabele.

Inače, Anabela je baka dve unuke, ćerke od Lune Đogani.

Autor: M. V.

