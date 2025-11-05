AKTUELNO

Domaći

SEDAM GODINA IŠLA KOD PSIHOTERAPEUTA: Milena Ćeranić otkrila da ima novu metodu za prevazilaženje problema: NEKI TO ZOVU SEKTOM!



Istakla je da ne bi pristala na to da nema poverenja u osobu kod koje ide

Život Milenu Ćeranić nikada nije mazio, a iako slovi za jaku i samostalnu ženu, ne krije da već nekoliko godina posećuje psihoterapeuta.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sedam godina sam išla kod psihoterapeuta. Sada imam drugu vrstu terapije, teta hiling je u pitanju. Mnogi to zovu sektom, ali bitno je da se prepoznate energetski sa nekim sa kim radite. Prepoznala sam se sa prijateljicom dobro i ne bih mogla da uđem u to a da joj ne verujem. Ušla sam u to verujući joj, dobra je stvar jer se bavite onom suštinom ko ste zapravo i vraćanju samom sebi - rekla je Milena za Adria TV.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Pored toga, Ćeranićeva je posle učešća u rijalitiju Farma imala problema sa anksioznošću, zbog čega je potražila stručnu pomoć i pila lekove za umirenje srčanog živca jer je imala panične napade, a od tada redovno posećuje psihoterapeuta.

Podsetimo, Milena je porodični dom napustila sa samo 19 godina, kada je odlučila da se preseli u srpsku prestonicu i posveti se izgradnji karijere i od tada teret svakodnevice sama nosi na svojim leđima.

