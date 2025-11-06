JOVANA JEREMIĆ GOVORI PET JEZIKA: Voditeljka javno objavila podatke o svom obrazovanju, evo sa kojim prosekom je završila studije

Voditeljka Jovana Jeremić uvek ponosno ističe da je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a nedavno je otkrila i da govori pet jezika.

Naime, Jovana Jeremić se nedavno pohvalila diplomom Pravnog fakulteta, te pokazala da je osnovne studije završila sa prosekom 9.34, a master studije sa prosekom 9.25.

- Koliko uspomena bude ove diplome, koliko je suza, bubuljica i znojenja bilo - rekla je voditeljka dok je pokazivala svoju diplomu sa osnovnih studija.

Jovana Jeremić podelila je na Instagramu svoj CV u kom je navela da govori pet jezika, među kojima su: srpski, bosanski, hrvatski, španski i engleski.

- Volim da nerviram kvazi intelektualce jer oni imaju diplome sa privatnih fakulteta i sramota ih je da to kažu. Ja sam prva koja maše diplomom državnog fakulteta i mahaću do smrti, mahali bi i oni kad bi imali sa čim. U tome je problem, ne maše se sa privatnim fakultetom, nego samo sa državnim - pričala je Jovana.

Autor: M. V.