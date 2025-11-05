AKTUELNO

Ceca otkrila sve o iznenadnom pozivu Saše Popovića pred koncert na Ušću: MORAŠ NAGLO DA PREKINEŠ...

Cecu je, 2013. godine, kada je održala drugi koncert na Ušću i time srušila sve rekorde, samo 10 dana pred spektakl pozvao Saša Popović gde joj je savetovao da objavi da je rasprodala

Svetlana Ceca Ražnatović pred kamerama medija progovorila je o Saši Popoviću i prisetila se njegovog poziva kada je rasprodala drugo Ušće.

Naime, Ceca i Popović su se veoma poštovali, pa čak i kada nisu blisko sarađivala, a o tome svedoči jedan detalj.

Cecu je, 2013. godine, kada je održala drugi koncert na Ušću i time srušila sve rekorde, samo 10 dana pred spektakl pozvao Popović i to posebnim povodom.

- Jeste. Kada smo rasprodali Ušće, desetak dana pred koncert, policija je zaustavila dalju prodaju karata jer su rekli da toliki skup ne mogu da obezbede. Tako mi je bar menadžer preneo razlog. I Saša Popović mi je rekao: "Ti si jedina koja je po drugi put rasprodala Ušće. Molim te, pošto moraš naglo da prekineš prodaju, objavi, ženo, da si rasprodala Ušće." Mnogi fanovi su me zvali i pitali zašto je prodaja zaustavljena. To nije bilo do mene. Ko zna koliko bi tek ljudi bilo - otkrila je Ceca.

