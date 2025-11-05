AKTUELNO

NOVE NEVOLJE U RAJU! Kristijan objavio ŠOK snimak Kristine Spalević! Golubović zapenio nakon njenog izlaska iz bolnice: NESPOSOBNA I NEPOKRETNA...

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, RED TV Printscreen ||

Kristina Spalević izašla je iz bolnice, a Kristijan je sada podelio snimak i pokazao kako brine o njoj.

Naime, Kristina Spalević je uradila niz intervencija kako bi poboljšala izgled, a njen partner Kristijan Golubović joj je sada pomogao da opere kosu pa je ceo proces objavio na svom Instagram profilu.

Foto: Instagram.com/kristijan.krile_official

- Kristina je došla iz bolnice, nesposobna, nepokretna - kaže Kristijan na snimku.

- Tutorijal za preživljavanje od opravka - napisao je on.

Inače, Kristina je otkrila šta je sve radila na sebi.

Foto: Instagram.com

- Jedva čekam da dođem kući. Sad je ovih par dana najteže. Juče u 17 sati mi je završena operacija, danas sam već prošetala dva puta. Radila sam "Mommy makeover". Liposukcija stomaka, ušivanje dijastaze, uklanjanje viška kože, podizanje grudi i implanti - objasnila je ona.

Autor: M. V.

