ALKOHOL MI JE UNIŠTIO POLA ŽIVOTA: Pevač se razveo od 25 godina mlađe i bio na rubu egzistencije! Progovorio o porocima i turbulentnim periodima u životu

Hrvatski pevač Alen Vitasović otvoreno govori o svom životu koji nije nimalo lagan. Taman kad ga nešto krene, "spotakne se" i opet je na dnu. Sada se vratio na muzičku scenu posle pauze i iskreno priča kako živi.

Alen Vitasović je otkrio da mu povratak na scenu i te kako znači, pa progovorio o tome kako danas gleda na svoje uspone i padove. Takođe, otvoreno govori i o borbi sa alkoholom, svestan da je to bio najteži period njegovog života.

- 'Meni je samo žao zbog tih perioda alkoholizma, da sam možda neki put nenamerno povredio neke veoma meni drage ljude, a i sebe. Meni je to jako mučno sad da pričam o tome jer mi je alkohol uništio pola života i još ga uništava u neku ruku. Zbog toga sam puno stvari propustio, izgubio i trebalo je da dam više nekim ljudima koji su to zaslužili - rekao je Alen.

Alen se pre nekoliko godina oženio 25 godina mlađom Eleonorom i dok je ljubav cvetala, odjednom je i tu otkrio loše vesti, razišli su se.

- Neće biti pomirenja, nismo se ni posvađali daleko od toga, nego žao mi je opet. Eleonora je bila stvarno meni dobra žena, spasila mi par puta čak i život - otkriva on za In Magazin i kaže da je optimističan da će ponovo naći ljubav.

- Da! Verujem u ljubav u dvoje, konzervativac sam, da, želim da imam ženu i samo nju, u dvoje - rekao je on.

Alen Vitasović na društvenim mrežama je pre nekoliko godina govorio o teškoj finansijskoj situaciji i napomenuo da je već deset meseci bez ikakvih prihoda.

- Dragi prijatelji, budući da deset meseci nisam imao prihoda, znamo zbog čega, privremeno, ne mogu da primam telefonske pozive. Možete me dobiti porukama, pozivima na Viberu, Votsapu, Mesindžeru - napisao je Vitasović.

- U ovom mesecu sam imao dogovorena tri koncerta, ali su otkazana. Opšta je panika! Četiri meseca smo kući, razočarani, ne znamo kako dalje. Ja i četiri moja saradnika. A i svi profesionalci koji žive od toga. Meni ministarstvo plaća radni staž i zdravstveno. Nije da sad Vitasović kuka, teško je svima… A najavljuju da će biti još gore. Pitanje je kako će svi pevači preživeti jesen i zimu ako se nešto ne promeni - rekao je letos Alen, piše 24 sata.hr.

Autor: M. V.