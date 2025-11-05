ŠOK TRANSFORMACIJA! Pevačica nosila afro lokne, boju kose je menjala svakog meseca, a ovo od nje niko nije očekivao (FOTO)

Pevačica Stoja Novaković često pravi promene kada je kosa u pitanju, ali se uvek bazirala na boji.

Stoja je nedavno plavu kosu ofarbala u crveno, a sada je pokazala ne samo drugu nijansu, već i frizuru koja ju je totalno promenila.

Pevačica se pohvalila fotografijom nakon što je posetila frizera pa je otkrila da će sada da nosi ravnu kosu u svetlijim nijansama.

Podsetimo, kada se ofarbala u crvenu boju dobila je pregršt komplimenata, pa su sada njeni fanovi začuđeni ovom drastičnom promenom.

Pevačica je, išla na liposukciju, ali je sve što je radila da poboljša izgled bilo kontraproduktivno zato što obožavaoci nisu hteli da je čuju za nju kao tamo neku mršavicu jer su navikli da je onako narodski zdrava i jedra i da na njoj sve puca.

- Jedno vreme sam bila smršala, nisam jela ništa. Bila sam gladna. Pila sam sokove sve vreme. Imala sam savršenu liniju, sada već davne, 2003. Promenila sam lični opis, ali ljudi me nisu prihvatili. Tada su počeli da me pljuju. Govorili su da sam nikakva. Posle sam se opet predala hrani da im ugodim - rekla je Stoja

Autor: M. V.