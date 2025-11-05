AKTUELNO

ZAPEVAO BRAT ZDRAVKA ČOLIĆA: Dragan i on neverovatno liče, a evo kakve su mu muzičke sposobnosti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dragan je zapevao u jednom restoranu pesmu "A ti si ostala sama" što su prisutni s oduševljenjem slušali

Kada govori o svojoj porodici, balkanska zvezda Zdravko Čolić neretko spominje suprugu Aleksandru i ćerke Unu i Laru, ali malo ko zna da u Čolinom životu još jedna osoba ima posebno mesto u njegovom srcu i duši.

Foto: TV Pink Printscreen

To je njegov mlađi brat Dragan, s kojim je blizak ceo život i koji mu je velika podrška, naročito nakon majčine smrti, kada su postali još bliži i upućeniji jedan na drugog.

Dragan Čolić danas živi u Beogradu i drži ćevabdžinicu, za koju je navodno otkupio recept za originalne sarajevske ćevape od poznatog majstora Hodžića.

Foto: Pink.rs/N.V.

Sada se pojavio snimak kako mlađi brat muzičke zvezde peva u jednom restoranu, a ono što su svi primetili je da i on ima talenat za pevanje. Osim neverovatne sličnosti likom, mnogi kažu da i brat popularnog pevača ima dara za pevanje.

Autor: M. V.

