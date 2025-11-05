LJUBAVI MOJA... Hana se obratila Neriu emotivnom porukom, a onda je pomenula 'KUMU' Maju Marinković (FOTO)

Hana ne odustaje od njene i Neriove ljubavi!
Od samog ulaska Neria Ružanjija u "Elitu 9", on konstantno dobija podršku od cimerke Maje Marinković, a njegova verenica više puta je isticala kada se govorilo o svadbi da će upravo Maja biti kuma.
Hana se još jednom oglasial na svom Instagram profilu i otkrila da se ništa u Njenom, Neriovom i Majinom odnosu nije promenilo:
- Hvala Majo, kuma je uz Neria. Dobru sam kumu izabrala -napisala je Hana aludirajući na ranije navode kada je Nerio isticao da želi da što pre oženi Hanu.
Iako su Hana i Nerio već nekoliko meseci razdvojeni, njihova ljubav je samo postala jača, a Hana se redovno oglašava na Instagramu kako bi mu pružila podršku.
- Ljubavi moja, volim te najviše, hvala bogu pa si bolje -napisala je Hana u još jednoj objavi.
Autor: Pink.rs