LJUBAVI MOJA... Hana se obratila Neriu emotivnom porukom, a onda je pomenula 'KUMU' Maju Marinković (FOTO)

Hana ne odustaje od njene i Neriove ljubavi!

Od samog ulaska Neria Ružanjija u "Elitu 9", on konstantno dobija podršku od cimerke Maje Marinković, a njegova verenica više puta je isticala kada se govorilo o svadbi da će upravo Maja biti kuma.

Hana se još jednom oglasial na svom Instagram profilu i otkrila da se ništa u Njenom, Neriovom i Majinom odnosu nije promenilo:

- Hvala Majo, kuma je uz Neria. Dobru sam kumu izabrala -napisala je Hana aludirajući na ranije navode kada je Nerio isticao da želi da što pre oženi Hanu.

Iako su Hana i Nerio već nekoliko meseci razdvojeni, njihova ljubav je samo postala jača, a Hana se redovno oglašava na Instagramu kako bi mu pružila podršku.

- Ljubavi moja, volim te najviše, hvala bogu pa si bolje -napisala je Hana u još jednoj objavi.

Autor: Pink.rs