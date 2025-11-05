AKTUELNO

Domaći

MLADEN MIJATOVIĆ U BOLNICI! Voditelj se odmah oglasio i otkrio sve o zdravstvenom stanju

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Kako je napisao u opisu videa, on redovno posećuje lekare kako bi odradio kontrolu jer je jako bitno voditi računa o svom zdravlju

Mladen Mijatović veoma je aktivan na društvenim mrežama, pa je sada podelio video u kom se vidi kako se nalazi u bolnici.

Foto: Jelena Simonović

Kako je voditelj objasnio u opisu objave on je došao na redovnu kontrolu, jer je jako bitno voditi računa o svom zdravlju.

- Došao sam danas preventivno, da bih očuvao svoje zdravlje, jer su prevetnivni pregledi najbitniji za zdrav život. A, pritom imam veliko poverenje u srpske lekare za koje smatram da su šampioni sveta - naglasio je.

Profesor mu je rekao da će odraditi kariovaskularni pregled.

Autor: M. V.

#Bolnica

#Mladen Mijatović

#Zdravstveno stanje

#voditelj

POVEZANE VESTI

Domaći

IMAM PROBLEM S KIČMOM: Hasan Dudić ispratio sina u Elitu 9, pa završio u bolnici! Progovorio o zdravstvenim problemima i Mikijevom učešću u rijalitiju

Domaći

MILAN STANKOVIĆ SLIKAO ŠAKU PUNU TABLETA: Pevač se javno oglasio i pokazao mnoštvo pilula, zabrinuo fanove (FOTO)

Domaći

POZNATO U KAKVOM JE STANJU ANA BEKUTA! Pojavio se lekarski izveštaj, ovo je prava istina o njenom zdravlju (FOTO)

Društvo

STARI TRIK RUSKIH VOJNIKA ZA TOPLE NOGE: Ni na najveći minus im ne može ništa, a stopala će biti suva

Domaći

Poznate najnovije informacije o zdravstvenom stanju Saše Popovića

Domaći

UGOJILA SAM SE 10 KILOGRAMA ZA 23 DANA: Naša glumica imala problem sa gojaznošću, a sad je kost i koža, pokazala go stomak i izvajane noge (FOTO)