MLADEN MIJATOVIĆ U BOLNICI! Voditelj se odmah oglasio i otkrio sve o zdravstvenom stanju

Kako je napisao u opisu videa, on redovno posećuje lekare kako bi odradio kontrolu jer je jako bitno voditi računa o svom zdravlju

Mladen Mijatović veoma je aktivan na društvenim mrežama, pa je sada podelio video u kom se vidi kako se nalazi u bolnici.

Kako je voditelj objasnio u opisu objave on je došao na redovnu kontrolu, jer je jako bitno voditi računa o svom zdravlju.

- Došao sam danas preventivno, da bih očuvao svoje zdravlje, jer su prevetnivni pregledi najbitniji za zdrav život. A, pritom imam veliko poverenje u srpske lekare za koje smatram da su šampioni sveta - naglasio je.

Profesor mu je rekao da će odraditi kariovaskularni pregled.

Autor: M. V.