Bosanac otkrio detalje o stanju ćerke Džidže! Progovorio o njenoj trudnoći i jednom rečenicom sve ZABRINUO

Bosanac otkrio nepoznate detalj o ćerki

Pevačica Aleksandra Stojković Džidža otkrila je da je u drugom stanju, a sada je njen otac Dragan Stojković Bosanac otkrio kako provodi trudničke dane.

Džidža je u ranoj fazi trudnoće, a kako Bosanac kaže, ona ima određenih problema o kojima ne želi da govori.

- Džidža je dobro. Ne podnosi baš sjajno trudnoću, ali biće dobro - rekao je Bosanac danas pred početak snimanja Pinkovih zvezda.

Kako je dodao, o svemu je rano da se priča, pa se on nada najboljem. Na pitanje da li viđa ćerku, on odgovara:

- Pa viđa, što ne viđa. Ja sam babaroga na drugom mestu. Ne znam šta da kažem za trudnoću, nešto ima, ne znam. Videćemo do kraja - rekao je Bosanac.

Na pitanje da li neguje ćerku, imao je zanimljiv odgovor:

- Ja? Gde ću ja spremati hranu, ja najveća harmonikaška zvezda, ja da spremam hranu. Šta će joj posluga, kada ima majku, ona će joj napraviti najlepšu hranu koju ona voli da jede - zaključio je Bosanac.

