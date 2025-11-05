AKTUELNO

GURAMO, ALI NIZBRDO: Rada Manojlović progovorila o ljubavi s harmonikašem sa kojim je spojio Žika Jakšić

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: E-Stock/Stanislav Nedelja ||

Žiki ovaj plan nije uspeo s obziro da je Rada sama sebi našla idealnog dečka, kako ona kaže

Žika Jakšić odlučio je da Radi Manojlović pronađe dečka. Međutim, kako se čini njemu taj plan nije uspeo.

Rada je bila gost u Žikinoj emisiji, pa ju je voditelj pred svima pitao kako ide veza s harmonikašem, a Manojlovićeva mu se požalila da nije baš sve idilično. Naravno, sve ovo je bila jedna šala u emisiji, zbog koje su se svi slatko nasmejali.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rada i Bokša, četvrti deo. Molim te Rado, kako napreduje vaša ljubav?- zanimalo je Jakšića, a pevačica se odmah požalila:

- Guramo nizbrdo, pravo da ti kažem. Ponekad se javi, ponekad pusti neku poruku, prokomentariše neku sliku i tako već treću godinu, Žiko. Ne mrdamo se, kažem ti.

- Pa šta je to Bokša, gde je zapelo?- pitao je Žika.

Bokša je odlučio da mudro ćuti i sve vreme se smejeo, baš kao i svi u studiju.

- Ali ja neću da ga pritiskam, mlada sam život je ispred mene- kroz smeh je rekla Rada.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Podsetimo, Rada Manojlović otkrila je da ima novog partnera.

- Sve utiče da sijam. I hrana i ljubav i poslovni uspeh i privatno, sve se lepo namestilo - rekla je Rada Manojlović, pa otkrila detalje o svom novom partneru:

- Nije pevač, baš sam se opekla sa njima, batalila sam estradu. Nisam se pokajala što sam priznala da nisam slobodna. Pokajala sam se što sam ćutala i pustila da se nagađa sa kim sam. Kao da moram da budem sa nekim, ako već moram da budem sa nekim, hajde da vam ja to kažem. Odlučila sam da ga ne pokazujem i on ne želi to, ali meni je krivo, jer je lep kao lutka. Ja sam sa njim baš zato što on meni ništa ne zamera. Nisam neko ko pada na prvu, na lepotu, svidi mi se, ali možemo da se družimo dugo, pa da vidimo šta će biti - rekla je Rada.

Autor: M. Vićović

