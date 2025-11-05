VIDI SE DA SAM ODUSTALA OD SEBE: Pevačica pokazala kako je izgledala pre razvoda! Transformisala se nakon što je stavila tačku na brak

Influenserka, pevačica i ćerka pokojnog Dina Dvornika, Ela, se oglasila društvenim mrežama kako bi se prisetila svoje prošlosti

Ela Dvornik je otkrila da briše stare fotografije i video zapise sa telefona i usput se iskreno osvrnula na to kako je izgledala i osećala se pre nekoliko godina.

- Izgledala sam starije sa 27 godina nego sada. Ove usne su kriminalne - napisala je uz video iz 2018. godine.

Nedavno je na Instagramu otkrila da je prestala da uzima filere za usne, objašnjavajući: „Ne mislim da ću to ikada više uraditi. Prvo zato što boli, a drugo zato što mi ne treba. Više nije kul i usne mi nisu prioritet. Postoje mnogo važnije stvari.“

Na fotografiju od pre četiri godine se doslovno zaprepastila, pa zahvaljuje višim silama što se razvela.

- Univerzume, hvala ti što si me spasio - rekla je potom uz video iz 2021. godine, kada se sa tadašnjim suprugom Čarlsom Pirsom i njihovim ćerkama preselila u Balama u Istri, gde je kupila kuću.

Mesec dana pre nego što je Ela potvrdila u avgustu 2023. da se razvodi, Čarls ju je tužio zbog njenog dela kuće u Balama, čiji je ona jedini vlasnik. Danas on živi u toj kući sa njihovim ćerkama, nad kojima dele starateljstvo, a Ela ih tamo posećuje svake druge nedelje.

- Bukvalno se vidi da sam odustala od sebe - dodala je Ela.

- Pogledam sebe i pomislim u sebi, ko je ova osoba i zašto imam taj prigušen glas - tada se pitala.

Ela i Čarls međusobno su se prijavili za više prekršaja i dela za koja se pre sudom vode postupci. U julu prošle godine je zabeleženo u zemljišnjim knjigama da je Čarls tužio Elu za deo kuće u u Balama, čiji je ona jedini vlasnik.

Kako je tada naveo izvor blizak Eli Dvornik, njen bivši muž je skinuo novac sa poslovnih računa firmi. Kako se dalje navodilo, Čarls je je neovlašćeno kao zaposleno lice, koji je imao pristup tim računima, sav novac prebacio na svoj privatni račun, preneo je tada "Jutarnji.hr".

Kuća u Balama ima 124 kvadratna metra, dvorište od 551 kvadratnog metra, pa je ukupna kvadratura 675 kvadratnih metara. Čarls je presudom dobio polovinu kuće. Na kući je i hipoteka za kredit od 252.000 evra, pa je Britanac presudom dobio i pola kredita za otplaćivanje. Kao suvlasnik upisao se sredinom maja 2024. godine.

