Goca Tržan u uskim helankama usijala mreže! Pevačica u 6. deceniji trenira punom parom, ima telo za medalju (FOTO)

Pevačica Goca Tržan u 51. godini izgleda nekoliko godina mlađe, a sve to zahvaljujući zdravom načinu života - treninzima i ishrani, ali i dobroj genetici.

Goca Tržan je sada na Instagramu podelila fotografiju iz teretane i pokazala kako trenira, a uz to i vitku figuru u helankama. Ona je objavila sliku od pozadi, pa je tako u prvom planu bila njena oblikovana zadnjica.

Foto: TV Pink Printscreen

Inače, Goca je jednom prilikom otkrila kako je smršala.

- Nema čarobne pilule. Mora da se odriče. Za moje mršavljenje su bili najveći izazov hlebovi i testenine i grickalice. Jedem dva puta dnevno, kao neka ptičica. Porcije i zalogaji su mi mali, trudim se da se ne prežderavam. Ako se to i ponekad desi, zna se šta mi sledi. Sutradan gladujem i naporno vežbam - rekla je.

Tržan ističe da nema ništa protiv estetske hirurgije i ne krije da je nešto korigovala na sebi.

Foto: Instagram.com

- Ja ne znam šta sam ja estetski korigovala što ne rade sve žene, a i mnogi muškarci, samo što se ja ne krijem, ne lažem i vrlo sam transparentna upravo zbog toga što smatram da žene i svi ljudi koje to interesuje zaslužuju da znaju šta je to, kao i procedure koje rade - rekla je pevačica.

