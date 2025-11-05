AKTUELNO

Domaći

Od nekih iskustava nosimo ožiljke, suze... Nikolina Kovač nikad emotivnija, njena objava posvećena Halidu Bešliću tera suze na oči

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Halid Bešlić umro je 7. oktobra nakon borbe sa teškom bolešću, a pevačica Nikolina Kovač se sada oglasila na svom Instagram profilu gde je objavila niz snimaka sa njim.

Nikolina Kovač je podelila i snimke sa koncerta Halida Bešlića na kojima je bila gost i napisala sledeće:

- U ovoj reci života sve što nam se dogodi, što ponesemo na svojim plećima i dobro i loše, pripalo nam je, namenjeno nam je, tako je trebalo da bude…

Do prihvatanja kao i do bezrezervne ljubavi treba rasti, do smirenja, treba preći stazama i stazama…

Od nekih iskustava nosimo ožiljke, suze, od nekih radost i smeh, a prema nekim ljudima na samu pomisao gajimo zahvalnost, radost, jer su poput prvog rosnog sunca obasjali život koji je poprimio najlepšu moguću svetlost i ozarenost…

Zahvalna i vrlo svesna svake šanse, mogućnosti, prilike, prilike koja je pružena od srca, bez bilo kakvog očekivanja, zahvalnost koja iz dana u dan postaje, kristalnija, jasnija, smislenija, dok diše ova devojčica u sebi i na sav glas… - napisala je Nikolina.

Nikolina Kovač kroz suzama o Halidu Bešliću

Nikolini Kovač je Halid bio veliki uzor i prijatelj, a sada je za medije govorila o uspomeni na njega.

- Ovo je meni sad toliko preteško i prvi dan kada smo se čuli ja sam rekla da prosto nisam sposobna, da prosto ne mogu da zamislim da ga nema, da više nije među nama. Ogromna je odgovornost i ne postoje reči koje bi mogle da opišu koja je bio veličina, ono što je istina jeste da sve moguće razlike , sve reke , ulice je taj čovek ujedinio zbog svoje duše i dobrote. osim što je bio vrhunski izvođač bio je i svetionik dobrote. Da li na ulici, bini...uvek je bio isti. Bilo mi je fascinantno bio je zvezda a toliko jednostavan. Čas je bila što dišete vazduh sa takvim čovekom, aj što sam sarađivala... tako je malo dobrih ljudi, sve se radi iz interesa a on je bio, ne postoji reč da bi ga opisala.... Jeza me hvata...kako ću ja to, šta će biti dovoljno dobro da se zahvalim kažem hvala - u suzama je rekla Nikolina.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Halid Bešlić

#Nikolina Kovač

#pevač

#pevačica

#umro Halid Bešlić

