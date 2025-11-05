AKTUELNO

Zavirite u porodični dom Milana Vasića! Glumac podelio snimak atmosfere, dok se on igra sa sinom, evo šta žena radi (VIDEO)

Milan Vasić i njegova supruga Maja nedavno su postali roditelji, a glumac na mrežama često objavljuje trenutke sa sinom Despotom.

Sada je Milan Vasić pokazao kako se igra sa naslednikom kojem je pevao pesmu "Poleteo soko sivi", a za to vreme je Maja sređivala kuću te se u pozadini čuo usisivač.

Tom prilikom, pratioci su imali prilike i da vide delić njegovog doma. U dnevnoj sobi nalazi se mnoštvo ikona, garnitura je prekrivena šarenim jastucima, a tu je i drveni sto kao i polica.

Video: Instagram.com/milanvasic_official

Poseban kutak izdvojen je za malog Despota, a tu se nalaze podloge za pod koje su napravljene za bebe da mogu da se igraju i ne povrede ukoliko padnu.

Supruga mlađa 18 godina

Podsetimo, Milan Vasić oženio se u aprilu ove godine. Supruga Maja je od njega mlađa 18 godina i ne voli da se javo eksponira, a intimno venčanje su upriličili na Kosovu i Metohiji gde su kasnije i krstili sina.

Značenje imena Despot

Ime Despot potiče od grčke reči despotes i znači "gospodar" ili "vladar". U prošlosti je bio vizantijski naziv za visoku titulu, koja se danas često tumači kao "naslednik" ili "predodređen da vlada", ali se savremena, prenesena značenja imena mogu odnositi i na osobu koja je "samovoljna" ili "egocentrična".

Foto: Instagram.com

