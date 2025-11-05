Majka Jovane Jeremić morala da urgira! Zvala vlasnika televizije, voditeljka progovorila o ovom slučaju: Nije umeo da ceni zalaganje i odricanje mog deteta!

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je zanimljiv detalj iz svoje prošlosti koji uključuje njenu majku.

Majka Jovane Jeremić je neposredno kontaktirala televiziju na kojoj je Jovana radila pre nego što je došla na TV Pink, i zatražila od vlasnika da joj da otkaz.

Jovana se osvrnula na svoj odlazak sa prethodne televizije, ističući da je to bio emotivno težak trenutak za nju. Pre nego što je prešla na Pink televiziju, radila je na jednoj televiziji deset godina, a kako sama kaže, nikada ne bi otišla da nije bila povređena. Istakla je da je tadašnja situacija bila teška jer nije osećala da je njeno zalaganje i posvećenost dovoljno cenjeno.

- Moja majka je zvala vlasnika televizije gde sam ranije radila i tražila da mi daju otkaz. To je istina to može i on da potvrdi. Daje otkaze svima kao poklone za Novu godinu, ali mene nije hteo da otpusti. Moja majka mu je rekla: "Da joj daš otkaz, ona ne može da položi krivično pravo zbog tvoje televizije" - šokirala je Jovana u emisiji Kristijana Golubovića na Red televiziji.

"Otišla sam jer su me povredili"

- Pre Pinka sam 10 godina radila na Hepiju. Nikada ne bih ni otišla da me nisu povredili, jer inače da znate Škorpija odlazi kada je emotivno povređena. On je negde mene tada u tom momentu povredio kao čovek koji nije umeo da ceni moje zalaganje i odricanje od mog deteta. Tada sam napustila Hepi nemajući otvorenu kartu na Pinku i onda se pojavio Željko Mitrović. Srela sam ga slučajno na keju dok sam vozila rolere - ispričala je Jeremićka, koja je nedavno glamuroznoom žurkom proslavila 35. rođendan.

Autor: Nikola Žugić