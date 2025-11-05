Indi pokazala lice bez trunke šminke! Smanjila želudac, a nakon OVE estetske operacije svi su je komentarisali

Folk pevačica Indira Aradinović Indi (39) na Instagramu je odlučila da pokaže svoje "pravo lice" te se snimila bez ikakvih filtera i bez šminke.

Indi je pokazala da nema problem da se snimi u ovako prirodnom izdanju, ali poznato je da je imala neko korekcija na svom licu.

Jednom prilikom Indi je pokazala kako izgleda nakon korekcije povećanja usana i urađenih obrva, te se snimila, ali je tada izazvala brojne komentare i mnogi su komentarisali da je preterala.

Podsetimo, Indira je svojevremeno smanjila želudac, i tada je bila zdravstveno ugrožena.

- Prošla sam težak period, dve operacije u roku od dve nedelje, ostala sam bez slezine, pankreas je bio zakačen. Živim još malo sa nekim posledicama, ali zahvalna sam Bogu što sam među vama, živima - rekla je Indi u Amidži šou.

Autor: Nikola Žugić