Otac Zorane Mićanović imao udes dva sata pre otvaranja salona, ovo su detalji!

Neposredno pre velikog događaja - otvaranja salona lepote Zorane Mićanović u rodnom Šapcu, desila se neprijatna situacija.

Pevačicin otac imao je udes svega dva sata pre svečanosti, kada ga je udarila nepoznata žena iz drugog automobila u zadnji deo auta.

Srećom, Zoranin otac je dobro i bez povreda, a incident nije poremetio planove za otvaranje salona.

Podsetimo, Zorana Mićanović večeras je svečano otvorila svoj salon u Šapcu u prisustvu maćehe i oca, a porodica je zajedno presekla crvenu traku i nazdravila za novi početak. Pevačica je tom prilikom blistala u zelenom svilenom kompletu i crnoj providnoj mrežastoj majici koja je istakla njen dekolte.

Autor: Nikola Žugić