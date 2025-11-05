Sija kao Las Vegas! Neda Ukraden blista pred večerašnji koncert, njena toaleta odiše od GLAMURA (FOTO+VIDEO)

AKTUELNO

Naša muzička zvezda Neda Ukraden večeras održava svoj koncert u MTS Dvorani, te se ekipa portala Pink.rs našla na licu mesta!

Neda Ukraden, naša muzička zvezda, večeras će stati pred beogradsku publiku u MTS Dvorani, te će zapevati svoje najveće hitove, tačnije hitove koji su obeležili njenu karijeru, ali i živote mnogih ljubitelja njenog lika i dela.

Naime, pre nego što je izašla pred publiku, ona je stala pred objektive sedme sile i ekipe portala Pink.rs, te je tako pokazala zanosnu toaletu koju je odabrala za svoj koncert. Ne samo da odiše od glamura, već i ističe njenu vitku liniju i figuru u osmoj deceniji, na kojoj mnoge mogu da joj pozavide.

Neda Ukraden, ime je koje već generacijama označava stabilnost i uspeh na estradi bivše Jugoslavije, izgradila je karijeru koja traje više decenija. Sa brojnim albumima, hitovima i nastupima širom regije i dijaspore, postala je prepoznatljiva po emotivnim izvedbama i profesionalizmu koji je zadržao publiku kroz promjene muzičkih ukusa.

