Legendarna Neda Ukraden pred prepunom MTS Dvoranom zapevala u nikad izazovnijoj haljini! Publika u transu (FOTO+VIDEO)

Napravila spektakl za pamćenje!

Naša muzička zvezda, legendarna pevačica, Neda Ukraden, večeras održava koncert u MTS Dvorani, gde se pojavila u nikad izazovnijoj haljini. Naime, kako se tamo našla i ekipa portala Pink.rs, uspeli smo da uslikamo i usnimimo kakvu toaletu je Neda odabrala za ovaj spektakl pred beogradskom publikom.

Naime, pre nego što je izašla pred publiku, ona je stala pred objektive sedme sile i ekipe portala Pink.rs, te je tako pokazala zanosnu toaletu koju je odabrala za svoj koncert. Ne samo da odiše od glamura, već i ističe njenu vitku liniju i figuru u osmoj deceniji, na kojoj mnoge mogu da joj pozavide.

Kako je koncert počeo, mnogi su bili oduševljeni njenom vitkom figurom i linijom, s obzirom na to da je pred prepunom MTS Dvoranom zapevala svoje najveće hitove, u nikad izazovnijem izdanju, dok je s druge strane, publika pala u trans. Kako je sve to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić