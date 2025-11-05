AKTUELNO

Domaći

Legendarna Neda Ukraden pred prepunom MTS Dvoranom zapevala u nikad izazovnijoj haljini! Publika u transu (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Napravila spektakl za pamćenje!

Naša muzička zvezda, legendarna pevačica, Neda Ukraden, večeras održava koncert u MTS Dvorani, gde se pojavila u nikad izazovnijoj haljini. Naime, kako se tamo našla i ekipa portala Pink.rs, uspeli smo da uslikamo i usnimimo kakvu toaletu je Neda odabrala za ovaj spektakl pred beogradskom publikom.

Foto: Pink.rs

Naime, pre nego što je izašla pred publiku, ona je stala pred objektive sedme sile i ekipe portala Pink.rs, te je tako pokazala zanosnu toaletu koju je odabrala za svoj koncert. Ne samo da odiše od glamura, već i ističe njenu vitku liniju i figuru u osmoj deceniji, na kojoj mnoge mogu da joj pozavide.

pročitajte još

Sija kao Las Vegas! Neda Ukraden blista pred večerašnji koncert, njena toaleta odiše od GLAMURA (FOTO+VIDEO)

Kako je koncert počeo, mnogi su bili oduševljeni njenom vitkom figurom i linijom, s obzirom na to da je pred prepunom MTS Dvoranom zapevala svoje najveće hitove, u nikad izazovnijem izdanju, dok je s druge strane, publika pala u trans. Kako je sve to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić

#Hitovi

#MTS DVORANA

#Neda Ukraden

#koncert

#pevačica

#vitka linija

POVEZANE VESTI

Domaći

Tea u Čairu zapevala "Ne zaboravi me", a onda na binu izašla Edita, publika u transu (FOTO+VIDEO)

Domaći

PRIJATELJSTVO KOJE NEGUJU GODINAMA! 50 hiljada ljudi uglas pevalo sa Cecom, Đedović sve vreme bio uz muzičku zvezdu (FOTO)

Domaći

Evo koja je pevačica bila specijalna gošća na koncertu Lepe Brene: Publika je dočekala ovacijama, sve ostavila bez teksta svojim izgledom (VIDEO)

Domaći

ANA BEKUTA ZAPEVALA NA SLAVLJU KOD SANJE MALETIĆ! Folk pevačica ispunila želju mami slavljenice, digla sve zvanice na noge (VIDEO)

Pop kultura

Toni Cetinski po prvi put u Crnoj Gori! Veliko zatvaranje sezone! Spektakl za pamćenje!

Domaći

Dominacija: Haris Džinović napravio spektakl u Zagrebu pred prepunom Arenom, publika u transu (FOTO+VIDEO)