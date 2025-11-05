AKTUELNO

NEDA UKRADEN SPOMENULA BIVŠEG MUŽA NA KONCERTU: Imam divno dete sa njim, šta ćeš (VIDEO)

Pevačica Neda Ukraden održava veliki solistički koncert u MTS dvorani.

Neda Ukraden se pre početka koncerta prisetila svog prvog nastupa na ovom mestu i istakla koliko i dan danas peva istim žarom nakon 50 godina karijere.

- Evo mene u ovoj dvorani gde sam pre 50 godina prvi put održala svoj solistički koncert. Veoma sam vezana emotivno za ovu dvoranu - kaže ona i dodaje:

Srećna sam da posle 50 godina sa istim intenzitetom i istim žarom pevam. Sama sam kreator svoje karijere. Ne može čovek da predvidi sve situacije, nešto jeste u našim rukama, nešto nije... Ono što jeste u mojim rukama, trudila sam se da budem profesionalac. Poštujem sve ljude i trudim se da se ponašam kao dobar i pristojan građanin. Pomagala sam ljudima i što se znalo i što nije.
Pre izvedbe jedne pesme dotakla se i bivšeg supruga.

- Ja imam divno dete sa njim, šta ćeš - kratko je poručila.

