Neda zapevala čuveni hit, na binu istupili njeni unuci i njihovi drugari, pevačica se rasplakala (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Naša muzička zvezda, legendarna pevačica, Neda Ukraden, večeras održava koncert u MTS Dvorani, gde se pojavila u nikad izazovnijoj haljini. Naime, kako se tamo našla i ekipa portala Pink.rs, uspeli smo da uslikamo i usnimimo kakvu toaletu je Neda odabrala za ovaj spektakl pred beogradskom publikom.

Te tako, Neda je u jednom momentu zapevala svoj čuveni hit "Da se nađemo na pola puta", te su tom prilikom na scenu sa njom izašli i njeni unuci, što je nju jako raznežilo. No, međutim, oni nisu bili sami, oni su poveli i svoje drugare, što je pevačicu rasplakalo.

Video: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

