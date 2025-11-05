JOVO NANOVO... POMIRILI SE ANA I RALE! Evo u kakvom su izdanju uhvaćeni posle drame, jedan detalj su svi primetili

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale nedavno su se našli u centru pažnje zbog skandala koji je izbio tokom njihovog boravka u Dubaiju.

Ana je tada otkrila da ju je Rale, navodno, ostavio samu, sa neplaćenim računima i bez povratne avionske karte, kao i da je "na lekovima zbog njega". Drama koja je usledila ubrzo je odjeknula u domaćim medijima i bacila senku na njihov emotivni odnos.

Nakon skandala uhvaćeni

Ona je po povratku u Srbiju rešila da stavi tačku ne samo na emotivni odnos sa kompozitorom, već i na poslovnu saradnju. Međutim, po svemu sudeći, par je izgladio odnose.

Medijska ekipa zatekla je kompozitora u jednom beogradskom tržnom centru dok je bio u opuštenoj šetnji sa Anom. Njih dvoje su zajedno obilazili butike i uživali u zajedničkom vremenu, delujući skladno i veselo, prenosi 24 sedam.

Rale se glasio i otkrio svoju stranu priče

- Sve sam isplatio preko svog računa, sve me je koštalo nešto više od 30.000 evra. Ako su pare na mom računu, neka ona pokaže jednu uplatnicu da mi je dala 500 evra. Ja ću tužiti, a vi je pozovite kao svedoka, pa neka potvrdi da je platila i da vidimo gde su tragovi. S njenog računa smo platili samo karte biznis klase za avion, koje sam ja duplirao zbog odlaganja letova, pre svađe koju smo imali u septembru - rekao je Rale za "Kurir".

Autor: Nikola Žugić