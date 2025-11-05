AKTUELNO

Domaći

JOVO NANOVO... POMIRILI SE ANA I RALE! Evo u kakvom su izdanju uhvaćeni posle drame, jedan detalj su svi primetili

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale nedavno su se našli u centru pažnje zbog skandala koji je izbio tokom njihovog boravka u Dubaiju.

Ana je tada otkrila da ju je Rale, navodno, ostavio samu, sa neplaćenim računima i bez povratne avionske karte, kao i da je "na lekovima zbog njega". Drama koja je usledila ubrzo je odjeknula u domaćim medijima i bacila senku na njihov emotivni odnos.

pročitajte još

EVO KAKO JE PUKLA VEZA ANE I RALETA! Jedan potez pevačice burnu romansu uništio dva dana nakon venčanja na Maldivima

Foto: Pink.rs, Unsplash.com

Nakon skandala uhvaćeni

Ona je po povratku u Srbiju rešila da stavi tačku ne samo na emotivni odnos sa kompozitorom, već i na poslovnu saradnju. Međutim, po svemu sudeći, par je izgladio odnose.

pročitajte još

BOLJE MU JE DA ĆUTI, ONA IMA LJUBAVNIKA... Milan Milošević raskrinkao porodicu Džinović, pa se osvrnuo na skandale Ane i Raleta!

Medijska ekipa zatekla je kompozitora u jednom beogradskom tržnom centru dok je bio u opuštenoj šetnji sa Anom. Njih dvoje su zajedno obilazili butike i uživali u zajedničkom vremenu, delujući skladno i veselo, prenosi 24 sedam.

Rale se glasio i otkrio svoju stranu priče

Foto: Pink.rs, E-Stock, Pixabay.com

- Sve sam isplatio preko svog računa, sve me je koštalo nešto više od 30.000 evra. Ako su pare na mom računu, neka ona pokaže jednu uplatnicu da mi je dala 500 evra. Ja ću tužiti, a vi je pozovite kao svedoka, pa neka potvrdi da je platila i da vidimo gde su tragovi. S njenog računa smo platili samo karte biznis klase za avion, koje sam ja duplirao zbog odlaganja letova, pre svađe koju smo imali u septembru - rekao je Rale za "Kurir".

pročitajte još

NOVO ŠOK OGLAŠAVANJE ANE NIKOLIĆ: Dan nakon drame sa Raletom, pevalica objavila snimak Raste - Evo o čemu je reč

Autor: Nikola Žugić

#Ana Nikolić

#Goran Ratković Rale

#kompozitor

#pevačica

#pomirenje

#rale

POVEZANE VESTI

Domaći

ANA I RALE SE PROVODILI DO RANE ZORE! Pink.rs na licu mesta: Pevačica ukrstila glas sa Vesnom Zmijanac, Nikolićeva i njen dečko udarili brigu na vesel

Domaći

Oglasio se Rale nakon što je Ana Nikolić potvrdila da su raskinuli: Kompozitor besan kao ris, izustio samo OVO

Domaći

ANA I RALE SE POMIRILI! Pevačica i kompozitor sačekali da prođe mesec dana zabrane prilaska, pa odmah potrčali jedno drugom u zagrljaj! ŠOK detalji!

Domaći

ČIPKANI OGRTAČ, MARAMA I NAKIT NA NOZI: Ana Nikolić nakon pomirenja sa Raletom uživa na Maldivima (FOTO)

Domaći

Dabogda ti se pare vratile u lekovima koje popih ovih 10 dana: NOVO ŠOK oglašavanje Ane Nikolić! Objavila video snimak iz Dubaija, pa udarila žestoko

Domaći

ANA NIKOLIĆ I RALE SE VENČALI NA MALDIVIMA! Sudbonosno 'da' izgovorili na plaži!