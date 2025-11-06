PUT RADNIČKOG SINA DO LEGENDE NARODNE MUZIKE: Ovo je životna priča Halida Muslimovića

Postoje priče koje inspirišu, a jedna od njih je i životna priča Halida Muslimovića, čoveka koji je izgradio put do muzičkih visina i postao jedan od najvoljenijih pevača na ovim prostorima.

"Otac mi je kupio gitaru na kredit"

Halid je odrastao u radničkoj porodici, među ljudima koji su živeli pošteno i radili vredno. Njegov otac je radio u fabrici i na građevini, majka se bavila vrtlarstvom, a Halid je još tada naučio šta znače rad, poštenje i upornost.

"Kao i sva deca, bili smo srećni sitnim stvarima. Mali brico je šišao decu nedeljom, tada smo bežali. Igrali smo se stvarima koje smo mi pravili. Tada nisam razmišljao da mi nešto nedostaje. Moj otac je radio u fabrici i kao građevinar. Normalno je da ako je familija dobra da može više da pruži, mi smo bili radnička porodica, nismo oskudevali ni u čemu", rekao je svojevremeno Muslimović.

"Otac mi je prvo kupio malu gitaru, a potom na kredit i pravu koju imam i dan danas. Ja kada sam bio mlad znao sam sebi da priuštim sve. Išao sam na građevine da radim sa ocem, bio sam od koristi. Majka se bavila vrtlarstvom, malo više sam radio. Bio sam dobar đak, ne odličan, ali sam imao radnu naviku kao klinac", priznao je Halid.

O najtežem periodu života

"Čoveku je najteže kada nešto izgubi, a to su roditelji. Ja sam jedini koji je izgubio kuću od svih pevača, nemojmo da se foliramo, neki su dobro prošli, ako to može u ratu, ja sam izgubio kuću, objekat koji sam spremio za muzičku kuću, to je loš i težak period mog života. Sve je svezano, to je period loših ljudi. Imao sam sreću kada sam otišao na turneju u Švajcarsku, nisam mogao i nisam želeo da nešto pokušavam... Ja znam ko mi je srušio kuću, znam i kada, celi grad to zna, to je bilo bez povoda. Ljudi su gubili familije, nisam plakao zbog kuće. Bilo mi je teško, ali kada sam video šta su ljudi izgubili, materijalno nije ništa", ispričao je Halid svojevremeno.

Danas, Halid s ponosom govori o svojoj porodici, o deci koja su njegov najveći uspeh, o unučetu koje mu vraća osmeh i smisao.

"Imao sam tri braka, imam decu i imam unuče. 1992. sam dobio sina, a ćerku 1997. Najveći uspeh je imati decu i pokušati da se izboriš da imaju dobar put. Moja Lejla je magistrirala ekonomiju i vodi hotel, sin je diplomirao informatiku i ima svoju firmu...", rekao je Halid u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Halid Muslimović priprema pravi muzički spektakl u prestonici! Nakon decenija uspešne karijere, brojnih hitova i neprolazne popularnosti, Halid će 12. novembra održati svoj veliki solistički koncert u beogradskom Sava Centru.

Autor: Nikola Žugić