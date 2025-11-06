AKTUELNO

DANAS SE NAVRŠAVA ČETIRI GODINE OD SMRTI Marinka Rokvića: Supruga i sin se setili pevača i emotivnim rečima rasplakali sve! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock ||

Tuga ne prolazi.

Danas se navršava četvrta godišnjica od smrti legendarnog Marinka Rokvića. Povodom njegove godišnjice oglasila se Slavica Rokvić, njegova supruga, emotivnom porukom na društvenoj mreži Instagram.

Foto: E-Stock/Miloš Rafailović

- I dala sam ti ruku, i dala sam ti reč u trenu kad si odlazio. Da ću čuvati svetlost, radost i ljubav koju si mi ostavio. Ne plačem više kad pogledam gore, samo se nasmejem jer znam da si tamo gde duše ne bole. Kad bolje razmislim ti nisi ni otišao, kriješ se u svitanju i odgovor si u svakom mom pitanju. Ti nisi otišao postao si dah koji kroz snove šapuće tu sam, ne strahuj, čuvam te, ti znaš. Da, ja znam! Apsolutna ljubav to je - stoji u opisu.

Foto: Instagram.com

Autor: R.L.

