DANAS SE NAVRŠAVA ČETIRI GODINE OD SMRTI Marinka Rokvića: Supruga i sin se setili pevača i emotivnim rečima rasplakali sve! (FOTO)

Tuga ne prolazi.

Danas se navršava četvrta godišnjica od smrti legendarnog Marinka Rokvića. Povodom njegove godišnjice oglasila se Slavica Rokvić, njegova supruga, emotivnom porukom na društvenoj mreži Instagram.

- I dala sam ti ruku, i dala sam ti reč u trenu kad si odlazio. Da ću čuvati svetlost, radost i ljubav koju si mi ostavio. Ne plačem više kad pogledam gore, samo se nasmejem jer znam da si tamo gde duše ne bole. Kad bolje razmislim ti nisi ni otišao, kriješ se u svitanju i odgovor si u svakom mom pitanju. Ti nisi otišao postao si dah koji kroz snove šapuće tu sam, ne strahuj, čuvam te, ti znaš. Da, ja znam! Apsolutna ljubav to je - stoji u opisu.

Njihovu zajedničku fotografiju možete pogledati OVDE.

Fotografiju sa pokojnim ocem podelio je i Nikola Rokvić, i to uspomenu na neka davna vremena dok je još bio dete, dok ga je Marinko držao u naručju, što možete pogledati OVDE.

Autor: R.L.