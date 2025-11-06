ŠTA ĆEŠ NA MORU SA DRUGARICAMA?! Saša Kovačević otkrio da ga radi sujeta i da ovo svojoj verenici NE BI DOZVOLIO!

Nije liberalan!

Saša Kovačević se nedavno verio i to posle deset godina veze. On je pitao svoju partnerku Zoranu Tasovac da mu bude supruga i ona je pristala, a sada otkriva sve detalje tog događaja.

- Prilikom veridbe nisam imao tremu. Šoubiznis te očeliči. Ni sa 16 godina kad sam počeo da radim nisam imao tremu. Nemam tremu jer znam da je Zorana žena mog života, to je čin koji sam mogao da napravim i u prvih nekoliko meseci. Veridba nije ni bila toliko romantična uživo, jer moj brat ima takvu situaciju sa želucem, kad god se uzbudi, on jako kašlje, a između ostalog, on je bio jedan od glavnih aktera celog događaja. Toliko je kašljao da ja nisam mogao ni da je pitam da li želi da se uda. To nam je bilo ekstremno duhovito - rekao je pevač za jedan radio.

On je takođe ispričao da e bi voleo da mu devojka ide na more sama sa drugaricama.

- Radi mi sujeta, kako da mi ne radi sujeta, svašta. Šta će? Šta ćeš na moru sa drugaricama? - naveo je on i dodao da isto važi i za njega, ni on ne može na odmor bez devojke:

- Ne, ne. Pa podjednako mora biti. Samo kažem da meni radi sujeta, a sad da li je ispravno da ona ide, naravno da je ispravno. Zašto ne bi bilo ispravno? Ima svoje društvo, ima svoj s**s i grad, treba da uživaju - objasnio je pevač.

Autor: R.L.