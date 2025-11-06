AKTUELNO

ON TO NE BI VOLEO! Ona iznela ŠOK tvrdnje mesec dana posle smrti Halida Bešlića: Sedam dana razvlačiti nekog...

Brankica Raković smatra da su mnogi zloupotrebii njegovu smrt kako bi dobili lajkove na društvenim mrežama.

Brankica Raković, urednica magazina Lola, gostovala je u podkastu "Hot date by Ena", gde je govorila o smrti legendarnog folkera Halida Bešlića, tačnije, situaciji koja je nastala nakon toga.Naime, ona smatra da su mnogi zloupotrebii njegovu smrt kako bi dobili lajkove na društvenim mrežama.

- Evo, najsvežiji primer. Bože mi oprosti, umro je Halid. Toliko je to strašno, to je stvarno ogroman gubitak. Da li stvarno moramo da skupljamo svi lajkove, šerove i rič na tome što je čovek umro? Pa, prvo on to ne bi voleo - započela je ona, pa dodala:

- Ne možemo svaku tragediju iskorititi mi da pokažemo kakvo je naše mišljenje nadmoćno. Naravno da će se obeležiti nekim storijem, šta ja znam... Ali sad jadnog čoveka razvlačiti sedam dana i stvarati sadržaj o njemu, zaista to ne razumem.

Legende nikad ne umiru

Podsećanja radi, Halid je rođen 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca, u Bosni i Hercegovini, a preminuo 7. oktobra u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Odrastao je u skromnoj porodici, a još kao dečak pokazivao je izuzetan muzički talenat. Nakon završetka škole i služenja vojnog roka, preselio se u Sarajevo, gde je počeo da nastupa po kafanama i klubovima, stičući prve obožavaoce.

Muzičku karijeru započeo je krajem sedamdesetih godina, a prvu veliku popularnost stekao je pesmom "Majko, sine" (1979). Tokom osamdesetih postao je jedno od najprepoznatljivijih imena narodne scene zahvaljujući hitovima "Miljacka", "Romanija", "Prvi poljubac", "Ja bez tebe ne mogu da živim", "Lavanda", "Ja bez suza ne mogu da živim" i mnogim drugim. Njegove pesme odlikuje iskrena emocija, prepoznatljiv glas i jednostavnost u izrazu, zbog čega ga publika smatra jednim od najvećih interpretatora narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Tokom karijere izdao je više od deset studijskih albuma, od kojih su mnogi ostvarili milionske tiraže.

