MOŽE MI SE JER SAM ŽENA DARKA LAZIĆA! Katarina pobesnela, pa šokirala javnost: Platio bi mi sve što poželim

Katarina Lazić često je na meti zlih komentara, ali im ona uvek odgovori u svom stilu.

Katarina Lazić aktivna je na društvenim mrežama, a često vodi ratove sa zlim jezicima. Suprugu pevača Darka Lazića često komentarišu korisnici društvenih mreža, a ona im je jednom prilikom očitala lekciju. Međutim, svojom izjavom je šokirala javnost.

- Lepa si, Kaća, samo imaš buljave oči i veliki nos – glasila je jedna od poruka, nakon koje je blokirala dotičnu osobu, a potom napisala sledeće:- Ljudi, da me ne shvatite pogrešno, hvala svima na porukama podrške, ali zaista nije potrebno. Ove bolesnike objavlujem jer mi je to smešno i zanimljivo. Iskreno, ja mislim da sam lepa i stvarno me ne dotiče tuđe mišljenje - poručila je Lazićeva.

Međutim, tu se nije zaustavila:

- I da, nos mi nije savršen, imam milion nedostataka, ali da hoću, sve bih to sredila, jer mi se može i jer sam žena Darka Lazića, i jer bi mi Darko platio sve što poželim. Ali, ne želim - zaključila je Katarina.

Ima 44 kilograma

Katarina je nedavno stala na vagu nakon mesec i po dana pauze od vežbanja i mnoge je iznenadila kada je pokazala da ima svega 44 kilograma.Kako kaže, svesna je da mora da se ugoji.

- Moja trenutna kilaža je 44 kilograma. Moja redovna kilaža i kilaža posle porođaja je 52 kilograma. Dakle - izgubila sam masti, što i nije tako loše, ali izgubila sam i mišićnu masu što je sada teško vratiti. Trebaće mi 5-6 meseci da vratim ono što sam izgubila za mesec i po dana i tvrdim da je mnogo lakše izubiti masti nego nabaciti mišićnu masu.

Autor: M.K.