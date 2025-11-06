VELIKI INTERVJU TANJE SAVIĆ: Pevačica progovorila o porodičnim svađama, svadbi sa Mukijem, kolegama, pa priznala: Nerviraju me nepravde!

Tanja Savić je u razgovoru za medije prokomentarisala sve aktuelne teme, odnos s porodicom, partnerom Mukijem, kao i s brojnim kolegama sa estrade.

Tanja Savić ima razloga da bude zadovoljna i privatnim životom, ali i poslovnim uspesima. Srećna je u ljubavi, spremila je novu pesmu, a iza nje su uspešni solistički koncerti širom regiona.

U sredu veče održala je nastup u jednom beogradskom lokalu. Pevačica je bila vrlo raspoložena, a s njom u društvu je bio i njen partner Muhamed Muki Bešić, koga je i poljubila pred okupljenim predstavnicima medija.

Pevačica nam je rekla da je vrlo uzbuđena i da se uželela beogradske publike.

- Jedva čekam da počnem s nastupom i da vidim svoju publiku, kao i uvek. Volim svoj posao - istakla je ona na samom početku razgovora.

Nove pesme Nataše Bekvalac su postale hitovi. Da li si neku od njih uvrstila i u repertoar?

- Nisam još uvek. Videćemo da i to ubacimo možda. Album joj je baš super.

Pripremaš li ti nove pesme?

- Da, biće svašta. Već sam snimila jednu pesmu. Izbaciću ih tamo na proleće.

Zašto izbegavaš medije, a publika te toliko voli?

- Mene to toliko smara... Kad se upale kamere, ja zatrokiram. Privatno sam potpuno drugačija. Volim i da se šalim, baš sam dileja.

Tokom leta si imala nekoliko zdravstvenih problema zbog kojih si bila primorana da otkažeš nastupe.

- Mnogo mi je teško to palo. Svaki put kad se prehladim, ja dobijem laringitis. To je nama otežavajuća okolnost za nastupanje. To mi se baš često dešavalo prethodne dve godine. Sad malo manje. Moram da primam razne terapije, tu su i oni kortikosteroidi. Zbog toga se i ugojim.

Šta ti fanovi najčešće bacaju na nastupu?

- Medvediće i srca. Nikad mi dosad nisu dali zastavu. To je nešto što je lepo. Tim činom mi širimo ljubav, bez obzira na to čija je zastava.

Kako komentarišeš situaciju sa Cecom Ražnatović i bugarskom zastavom u Severnoj Makedoniji?

- Za mene to nije bio skandal. Žena je samo radila svoj posao, kao što i mi svi radimo. Nije bilo zle namere u tome, s ljubavlju je podigla tu zastavu i to nije za osuđivanje. Nerviraju me takve nepravde.

Povisiš li ton na Mukija?

- Vičem i na njega i na decu, najviše na bližnje. Ja kad vičem, promuknem. Svađamo se zbog sitnica i kad se naljutim to me drži tri dana.

Danima se u medijima piše o tvom sukobu s rođenom sestrom. Šta je istina?

- Ja sve te priče ignorišem. Nikad se nisam negativno oglašavala kada je u pitanju moja porodica, pa neću ni ovaj put. Svoju porodicu poštujem i volim i uvek sam tu za njih, za bilo šta. Normalno je da se dešavaju konflikti, sve to rešavam u svoja četiri zida. Ljudsko sam biće kao i svi mi.

Postala si tetka.

- Tetke jesu druge majke, zaplakala sam od sreće kad mi je brat Nemanja saopštio da mu se žena porodila. Čini mi se da nisam tako reagovala ni za svoje prvo dete. Beba brzo napreduje, jedva čekam da ih vidim ponovo.

Kad će konačno ta svadba s Mukijem?

- Biće kad obavim sve obaveze, e onda ću sve da zovem, da pojedu i popiju. Eto tad.

Da li bi se i ti, poput Baneta Mojićevića i Bobana Rajovića, vozila gradskim autobusom?

- Mi kao javne ličnosti smo mnogo puta poželele da se provozamo gradskim prevozom, ali znamo svi u kakvom svetu živimo. Vozila sam se po Švajcarskoj, tamo me niko ne zna i baš sam uživala. Tamo sam opuštena.

Autor: M.K.