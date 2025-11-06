BEKUTA OVE STVARI NIKAD NE RADI PRE NEGO ŠTO POZOVE ASTROLOGA: Pevačica otkrila vrlo čudnu rutinu, publika će biti baš iznenađena

Ana Bekuta obožava da se konsultuje sa astrologom pre nego što odradi koncert ili album.

Pevačica Ana Bekuta veruje u poredak zvezda i njihov uticaj na naše života, pa tako neretko pita astrologa za bitne događaje u njenom životu. Naime, Ana je jednom prilikom otkrila oko čega se konsultuje sa astrologom.

- Nije baš oko svega, ali oko tih krupnih stvari u životu kada da objavim album, kada da radim koncert, kada da počnem da snimam... Šta su to loši aspekti za mene, da se pripazim i pričuvam, kada da ne vozim. Meni ti saveti uvek koriste i značajni su - ispričala je pevačica jednom prilikom za "Grand".

Iako je zvanično u penziji, astrološkinja joj je rekla da ona prava penzionerka nikad neće biti.

- To mi je rekla moja astrologica, nema šanse da odem u penziju, kaže:

"Ti i penzija, ma nema šanse" - rekla je Ana.

Takođe, astrolog joj je svojevremeno predvideo veliku ljubav koju je doživela sa političarem Milutinom Mrkonjiće, kojeg već četiri godine, otkako je preminuo, čuva od zaborava.

Autor: M.K.