LJUBOMORAN SAM... Husa progovorio o ljubavi! Razveo se od koleginice, pa oženio 25 godina mlađu

Njihova ljubav počela je tako što su se upoznali preko zajedničke drugarice u Zemunu, a jednom prilikom Husa je progovorio o njihovom odnosu

Nekadašnji član grupe "Beat Street" Husein Alijević Husa u braku je sa 25 godina mlađom Andreom Došen.

"Mi još uvek ne shvatamo kolika je razlika među nama, a nadam se da nikad nećemo ni shvatiti. Komentara je uvek bilo na taj račun, ali na prvu loptu su nas prihvatili svi, naše porodice su se odmah složile, a to nam je bilo najvažnije", otkrio je Husa.

Ni jedno ni drugo nemaju čudan osećaj kada se nalaze u nekom društvu, a jedino kome su morali da objašnjavaju sve, kako kažu, bili su novinari.

"Ja sam pre Andree bio sa svojim vršnjakinjama i s njima nisam imao tu komunikaciju i širinu, najbitnije je da se ljudi nađu", ističe Husa.

On je jednom prilikom priznao da u njihovom braku ima ljubomore.

- Mora malo ljubomore da ima, a ako prevlada nije dobro, ali kao mali začin uvek je dobra da napravi dinamiku vezu. Sa moje strane ima malo, ali sa njene više. Imam sreće što imam tamniji ten, pa se nekada i ne vidi.

Husa je svojevremeno, u intervju, progovorio o bivšoj supruzi i njihovom zajedničkom detetu.

- Dorotea je moje sunce. Imam dva mlađa brata i uvek sam želeo da imam ćerku. Kada se rodila za mene je to bio veći uspeh od svih sa Beat Streetom. Raste u pravu lepoticu i prepametna je. Ima izuzetan osećaj za umetnost. Trudim se da sa njenom mamom budem ok.

