ŠOK IZDANJE ĐINE DŽINOVIĆ! Harisova ćerka prošetala gradom u čipkastom brushalteru i čizmama: Ljudi gledaju i ne veruju (FOTO)

Novo šok izdanje!

Ćerka pevača Harisa Džinovića, Đina Džinović objavila je provokativne fotografije, koje su nastale po svemu sudeći u šetnji, a svi su komentarisali njen dekolte.

Naime, kako se jasno vidi na slikama, ona je uparila crne čizme sa sakom, a ispod garderobe, kako nije bilo sve zakopčano do kraja, jasno se video crni čipkasti brushalter.

Đina je dobila pregršt komentara ispod sporne objave.

- Kakva je ovo moda? Danas sve očigledno može da se spoji i da izgleda skladno. Lepa je devojka, ali mislim da je imala bolja izdanja - bio je samo jedan od komentara ispod objave.

Inače, kako smo pisali, Đina je nedavno bila na nastupu Tanje Savić, gde se ludo provodila.

- Đina se sve vreme se snimala, bila je za stolom blizu bine, a društvo joj je pravio prijatelj sa kojim često ide na putovanja.

Đina Džinović je za ovu priliku odabrala usku, crnu haljinu pripijenu uz telo sa dubokim dekolteom.

Snimci sa Tanjinog nastupa, završili su na društvenim mrežama, gde ih je objavljivala, te nema sumnje da je na nastupu bilo odlično.

Autor: M. V.