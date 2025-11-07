AKTUELNO

ANA IVANOVIĆ PROSLAVILA ROĐENDAN! Evo koliko godina je napunila i ko joj se obratio emotivnim rečima

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Bivša teniserka Ana Ivanović danas proslavlja svoj 38. rođendan, a tom prilikom oglasila se na Instagramu.

Ana Ivanović je podelila jednu uspomenu iz detinjstva i uz nju istakla da još uvek radi na tome da devojčica sa slike bude ponosna svakodnevno.

Foto: Instagram.com/anaivanovic

- Hvala vam puno na svim porukama i rođendanskim željama. Još uvek radim sve da ovaj mališan bude ponosan svakog dana - napisala je Ivanovićka.

Ovim povodom oglasila se i njena kuma, koja joj uputila čestitke na Instagramu povodom rođendana.

- Sreća rođendan, kumo moja. Tvoj osmeh je tvoj potpis - napisala je Minja Najdanovski uz njihovu fotografiju iz provoda.

Foto: Instagram.com

Inače, nedavno je otkriveno da je Ana pokrenula biznis u Srbiji 2015. godine.

Ona je uložila ogromnu sumu novca u privatan biznis koji je razvila u Krčedinu, što su meštani tog mesta i potvrdili.

- Da, to jeste tačno, evo sad kad budete krenuli, s desne strane videćete jabuke kojima se ne vidi kraj. E, to je njihovo. Tu je Anin otac. Ali jeste ona dala novac za taj biznis - kazao je komšija i dodao da se imanje vodi na oca teniserke.

Autor: M. V.

