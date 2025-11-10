CECO, KAD ĆEŠ DOĆI KUĆI? Pevačica objavila snimak unuka Krstana iz porodičnog doma, pa mu se obratila emotivnim rečima

Ceca podelila emotivan snimak!

Muzička diva Svetlana Ceca Ražnatović od sina Veljka i snajke Bogdane ima trojicu unuka - Željka, Krstana i Isaiju.

Ona slobodno vreme provodi najviše sa porodicom, te je veoma vezana za unuke, a sada je na Instagramu podelila neodoljivi video srednjeg unuka.

Naime, Ceca je dobila snimak iz porodičnog doma gde je Krstan putem video poruke pita kada će doći kući.

"Ceco, kad ćeš doći kući?", pitao je dečak.

"Ljubav moja", napisala je Ceca.

Inače, Veljkovi sinovi je zovu po imenu, što se Veljku nikako ne dopada.

- Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno - rekao je Veljko.

- Da, ali ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati "Ceco", kao što ni mene neće da oslovljava sa "Veljko" - objasnio je Ražnatović.

- Da li je Krstan zove baka ili? - upitala je voditeljka.

- To može dok su mali, ali kad budu malo stariji, neće tako biti, htela ona ili ne - istakao je bokser.

- Moraće da je zovu baka? Zašto insistiraš na tome? - upitan je.

- Moraće. Zato što je to neki ciklus života, Bože... Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego sam je zvao majko - odgovorio je Veljko za Informer.

Autor: M. V.