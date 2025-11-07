KOLIKO ZARAĐUJE SIN EMINE JAHOVIĆ? Kad budete videli cifru zavrteće vam se u glavi

Jahovićeva je istakla da je i te kako ponosna na naslednika

Pevačica Emina Jahović u braku sa popularnim turskim pevačem Mustafom Sandalom dobila je dva sina Jamana i Javuza, a interesantno je da je stariji naslednik odlučio da prati stope slavnih roditelja.

Poznato je da pre izvesnog vremena snimio i pesmu, a pevačica je otkrila i da Jaman uživa u puštanju muzike, te da već sada radi iako ima samo 17 godina.

- Nisam želela da se Jaman bavi šou-biznisom, ali sam ga na kraju podržala, jer sam videla da je talentovan, da uživa u poslu di-džeja i da mu to izuzetno dobro ide. Ranije sam ga molila da svira klavir, za šta nije želeo da čuje, ali se sada uozbiljio i svakodnevno vežba, jer ga je tako savetovao mentor. Njegova karijera traje nekoliko godina i u svemu što radi je izuzetno uspešan. Ponosna sam na njega - rekla je Emina Jahović nedavno.

Koliko zarađuje Eminin sin?

Iako pevačica nije otkrila tačnu cifru koju njen sin zarađuje, interesantno je da su zarade DJ-jeva regulisane u Turskoj po tome da li je neko početnik, medior ili senior, odnosno da li je DJ “beginner”, “mid-level”, “senior” ili “expert”.

Prema platformama za rezervisanje DJ-eva u Turskoj navodi se prosečna cena od oko 100 dolara po satu što je nešto više od 10.000 dinara, a maksimum ide i 600 dolara po satu za eksperte, tj. velika imena.

