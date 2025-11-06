SVADBE NEĆE BITI! Zorannah zasijala na crvenom tepihu i šokirala svojom izjavom: TEŠKO JE UKLOPITI...

Zorannah rekla da nema ništa od svadbe, tvrdi da on i ona imaju potpuno dve različite grupe ljudi

U jednom od najluksuznijih beogradskih hotela večeras se tradicionalno održava glamurozna proslava koja je privukla veliki broj poznatih ličnosti iz sveta muzike, filma i mode. Među prvima se pojavila jedna od naših najpoznatijih influenserki Zorana Jovanović Zorannah.

Ona je zablistala na crvenom tepihu, a u kratkoj izjavi za medije otkrila ono što zanima sve njene fanove.

Na početku novinari su je pohvalili kako izgleda nikad bolje.

- Hvala, malo evo kapuljače, sve je nekako tu - rekla je pa se nadovezala da li su joj nedostajali ovakvi događaji.

- Jesam i nisam, ali trebalo mi je malo vremena da se našminkam i izađem iz kuće pošto sam tamo uvek u trenerci i bez šminke, ali lepo je - kaže pa otkriva ono što sve zanima.

- Neće biti svadbe, nije to nekako u mom stilu, teško je uklopiti dve potpuno različite grupe ljudi - zaključila je Zorannah i ušetala u svečanu salu.

Autor: M. V.