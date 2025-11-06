SANJA VUČIĆ ZAPALILA CRVENI TEPIH! Crna izazovna haljina sa dubokim dekolteom zasenila sve na proslavi Gorkog lista! Progovorila o greškama iz prošlosti (FOTO)

Sanja Vučić izgledala je glamurozno i odnela sve simpatije

Pevačica Sanja Vučić bila je među prvim zvanicama koje su večeras stigle na proslavu rođendana "Gorkog lista" u luksuznom beogradskom hotelu, i već svojim ulaskom izazvala pažnju prisutnih.

Sanja je za ovu priliku odabrala crnu mini haljinu koja savršeno naglašava njenu figuru.

Stajling je upotpunila crnim najlonkama, klasičnim salonkama sa špicastim vrhom, kao i malom torbicom.

Sanja nam je za početak otkrila koliko se dugo sprema pred neki ovakav događaj.

- Ne volim previše vremena da odvajam na spremanje, volim da je to kratko i efikasno, sve sam završila za sat vremena - rekla je ona, a mi nismo mogli da ne primetimo kako uklanja tetovažu sa ramena.

- Da, još par tretmana i skroz je gotova -bila je kratka, a nas je zanimalo zbog čega je uklanja.

- To je bila prva tetovaža koju sam uradila sa 17 godina, a te prve tetovaže nekako nisu poželjne - govori Sanja pa dodaje kako ima puno greškaka u životu.

- Svaka greška je bila lekcija, ponovila bih ponovo jer je to bila velika škola, a o tome koje su to greške nećemo - kaže, a šta nam je još otkrila pogledajte na snimku u okviru teksta.

Sanja je na događaj stigla u vedrom raspoloženju, nasmejana i srdačna prema okupljenim medijima, a njen dolazak označio je početak večeri koja obećava mnogo glamura i dobrog raspoloženja.

Autor: M. V.