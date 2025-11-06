ŠOK IZDANJE NATAŠE BEKVALAC! Pevačica svojom pojavom ostavila bez teksta, ovakvu je još niste videli: Otkrila detalje o novom albumu (FOTO)

Pevačica Nataša Bekvalac izgledala je neverovatno na jednom beogradskom događaju
Poznata pevačica Nataša Bekvalac pojavila se večeras u javnosti u crnom izdanju.
Nataša je nosila veliki plašt, dok je ispod imala odevnu kombinaciju sa izrezima.
- Ne mogu da kažem da je svaka pesma hit, ali je svaka pesma slušana, to mi je satisfakcija velika - rekla je Nataša o novom albumu.
- Nemojte da me snimate odozdo, onda izgledam debelo! (smeh) - poručila je pevačica pripadnicima sedme sile ispred nje.
- Volim da popijem koju čašicu, što da ne. Za opuštanje, pred nastup - istakla je Nataša Bekvalac večeras.
Autor: M. V.