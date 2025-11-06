RADA MANOJLOVIĆ POKAZALA DEČKA NA ROĐENDANU GORKOG LISTA! Prvi put se pojavila sa partnerom na glamurotnom događaju, a svi su gledali u jedan detalj (FOTO)

Da ljubav cveta, potvrđuje i činjenica da se Rada Manojlović gotovo ne odvaja od svog izabranika, što je potfrdila i večeras na proslavi Gorkog lista

Rada Manojlović, koja je ranije svoj ljubavni život rado delila sa javnošću, odlučila je da ovaj put svoju sreću čuva za sebe. Pevačica je nedavno otkrila da ima novog partnera, za kojeg kaže da je „idealni muškarac“ za nju, ali njegov identitet nije otkrivala.

Da ljubav cveta, potvrđuje i činjenica da se pevačica gotovo ne odvaja od svog izabranika, a u njegovom društvu otišla je sa rođendanske proslave "Gorkog lista".

Novinari su usnimili trenutak kada je Rada napuštala jedan događaj, a ispred luksuznog hotela ju je čekao njen dragi, što dodatno oslikava koliko su bliski.

Autor: M. V.