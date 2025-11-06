SVE OČI UPRTE U STANIJU! Mamila uzdahe na događaju Gorkog lista, pokazala dekolte, pa progovorila o pomirenju sa Asminom: JEDNO SU REČI, A DRUGO DELA... (FOTO)

Stanija pokazala svoj zanosni izgled, pojavila se prvi put posle skandala na proslavi Gorkog lista

Nakon burnih dana i skandala koji su drmali javnost, Stanija Dobrojević se po prvi put pojavila na događaju koji organizuje Gorki list– i to na crvenom tepihu.

Njeno pojavljivanje izazvalo je pravu medijsku pažnju, posebno jer dolazi neposredno nakon što ju je Asmin, koji se trenutno nalazi u "Eliti", javno ponizio i započeo flert sa njenom prijateljicom Majom Marinković.

Iako su mnogi očekivali da će se Stanija povući iz javnosti, starleta je pokazala suprotnu stranu – samouvereno je prošetala crvenim tepihom u belom, provokativnom izdanju sa kapuljačom i dubokim dekolteom, koji je savršeno istakao njenu besprekornu figuru.

Stanija i Asmin raskinuli su dok je on boravio u "ElitI", gde se otvoreno udvarao Maji Marinković. Povučena lošim iskustvima, Dobrojevićeva priznaje da će, bar za sada, ostati sama.

- Za sada ću neko vreme biti solo. A onda ćemo dobro "skenirati" muškarce i videti koji zaista vredi. Trenutno se branim od muškaraca. Uživam, posvećena sam sebi i dragim ljudima. Kada se neko novi pojavi, moraće da se potrudi - kaže Stanija, dodajući:

- Verujte mi, čak i da odem u Afriku i tamo upoznam nekog "čokoladnog", on bi posle ušao u rijaliti zbog popularnosti. Takva mi karma prati. Teško je naći nekog ko me neće iskorišćavati. Nemam sreće u ljubavi, šta da vam kažem. Mene više ništa ne može iznenaditi. Ova situacija me je, zapravo, ojačala.

Osvrnula se i na Asminove lepe reči i namere da se pomire kada izađe iz rijalitija:

- Reči su jedno, a dela drugo. Naslušala sam se lepih reči od njega, ali bitna su dela. Ubuduće možemo biti samo prijatelji.

Autor: M. Vićović