GLAMIROZNI DOGAĐAJ GORKOG LISTA U BEOGRADU OKUPIO POZNATE! Sve oči uprte u Staniju, poznati reper šokirao stajlingom, a pobednica Kija Kockar nikog nije ostavila ravnodušnim (FOTO)

Estrada se okupila na crvenom tepihu povodom proslave koju je organizovao Gorki list!

Nedugo nakon Sanje Vučić, na crveni tepih stigla je i Kija Kockar, koja je još jednom dokazala da zna kako da spoji jednostavnost i eleganciju.

Za ovu priliku izabrala je mini haljinu u stilu sakoa, ukrašenu zlatnim dugmadima, koja savršeno ističe njenu liniju. Kija je stajling upotpunila crnim salonkama sa mašnama i torbom sa zlatnim lancem, dok je kosu nosila raspuštenu i isfeniranu.

Na događaju se pojavila i Biljana Obradović, koja je plenila pažnju kombinacijom. Voditeljka je ponela usku crnu suknju visokog struka i prozirnu bluzu, preko koje je obukla kratki sako.

Reper Igor Panić Nući takođe se pojavio na glamuroznoj proslavi i sve ostavio bez daha svojim stajlingom koji se prilično razlikuje od ostalih zvanica. Nući je poznat kao neko ko se slobodnije izražava kada je moda u pitanju. Teksas komplet i čizme privukle su pažnju prisutnih, a kožne rukavice i crne naočare upotpunile su doživljaj.

Filip Mitrović nije nikoga ostavio ravnodušnim, a posebnu pažnju privuklo je to što su se i on i pevačica Rada Manojlović našli na istom dogašaju, a nisu u dobrim odnosima.

Pevač je više puta navodio da mu se Rada nije javljala kada su se sretali na natupima i okupljanjima.

Autor: M. Vićović