Pevačica Nataša Bekvalac izgledala je neverovatno na rošendanskoj proslavi Gorkog lista
Poznata pevačica Nataša Bekvalac večeras se pojavila u javnosti na proslavi rođendana "Gorkog lista" u upečatljivom crnom izdanju. Nosila je veliki plašt, a ispod njega odevnu kombinaciju sa suptilnim izrezima, zbog koje je izgledala poput prave modne ikone.
Govoreći o svom novom albumu, Nataša je iskreno priznala: „Ne mogu da kažem da je svaka pesma hit, ali je svaka pesma slušana, i to mi je velika satisfakcija.“
Numera koja se najviše istakla na albumu je ona po kojoj je album i dobio ime – „Mama“. S obzirom na to da je Jelena Karleuša nedavno istakla da je pesma prvobitno bila namenjena njoj i Divni, novinari nisu mogli da ne postave pitanje Nataši o tome.
Pevačica je, međutim, odlučila da ne ulazi u detalje:
- To nije pitanje za mene, već za tekstopisca. Mislim da sve što je tvoje – tvoje je i dođe ti, a sve što nije, ne dođe ti - poručila je odsečno Nataša.
- Pesma 'Mama' koju je Nataša Bekvalac tako lepo donela, napisana je za Divnu i mene. Tekstopisac Nadica Mutavdžić mi je to otkrila i dirnula me. Žao mi je što joj se nisam javila i nisam to znala. Svakako je Nataša prelepo to izvela -napisala je Jelena Karleuša.
Autor: M. Vićović