SVE ŠTO NIJE TVOJE... Nataša Bekvalac odgovorila Karleuši na tvrdnje da je pesma 'Mama' bila namenjena njoj! Zablistala na proslavi rođendana Gorkog lista

Pevačica Nataša Bekvalac izgledala je neverovatno na rošendanskoj proslavi Gorkog lista

Poznata pevačica Nataša Bekvalac večeras se pojavila u javnosti na proslavi rođendana "Gorkog lista" u upečatljivom crnom izdanju. Nosila je veliki plašt, a ispod njega odevnu kombinaciju sa suptilnim izrezima, zbog koje je izgledala poput prave modne ikone.

Govoreći o svom novom albumu, Nataša je iskreno priznala: „Ne mogu da kažem da je svaka pesma hit, ali je svaka pesma slušana, i to mi je velika satisfakcija.“

Numera koja se najviše istakla na albumu je ona po kojoj je album i dobio ime – „Mama“. S obzirom na to da je Jelena Karleuša nedavno istakla da je pesma prvobitno bila namenjena njoj i Divni, novinari nisu mogli da ne postave pitanje Nataši o tome.

Pevačica je, međutim, odlučila da ne ulazi u detalje:

- To nije pitanje za mene, već za tekstopisca. Mislim da sve što je tvoje – tvoje je i dođe ti, a sve što nije, ne dođe ti - poručila je odsečno Nataša.

- Pesma 'Mama' koju je Nataša Bekvalac tako lepo donela, napisana je za Divnu i mene. Tekstopisac Nadica Mutavdžić mi je to otkrila i dirnula me. Žao mi je što joj se nisam javila i nisam to znala. Svakako je Nataša prelepo to izvela -napisala je Jelena Karleuša.

Autor: M. Vićović