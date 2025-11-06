AKTUELNO

SVE ŠTO NIJE TVOJE... Nataša Bekvalac odgovorila Karleuši na tvrdnje da je pesma 'Mama' bila namenjena njoj! Zablistala na proslavi rođendana Gorkog lista

Izvor: Kurir.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Nataša Bekvalac izgledala je neverovatno na rošendanskoj proslavi Gorkog lista

Poznata pevačica Nataša Bekvalac večeras se pojavila u javnosti na proslavi rođendana "Gorkog lista" u upečatljivom crnom izdanju. Nosila je veliki plašt, a ispod njega odevnu kombinaciju sa suptilnim izrezima, zbog koje je izgledala poput prave modne ikone.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Govoreći o svom novom albumu, Nataša je iskreno priznala: „Ne mogu da kažem da je svaka pesma hit, ali je svaka pesma slušana, i to mi je velika satisfakcija.“

Numera koja se najviše istakla na albumu je ona po kojoj je album i dobio ime – „Mama“. S obzirom na to da je Jelena Karleuša nedavno istakla da je pesma prvobitno bila namenjena njoj i Divni, novinari nisu mogli da ne postave pitanje Nataši o tome.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevačica je, međutim, odlučila da ne ulazi u detalje:

- To nije pitanje za mene, već za tekstopisca. Mislim da sve što je tvoje – tvoje je i dođe ti, a sve što nije, ne dođe ti - poručila je odsečno Nataša.

- Pesma 'Mama' koju je Nataša Bekvalac tako lepo donela, napisana je za Divnu i mene. Tekstopisac Nadica Mutavdžić mi je to otkrila i dirnula me. Žao mi je što joj se nisam javila i nisam to znala. Svakako je Nataša prelepo to izvela -napisala je Jelena Karleuša.

Autor: M. Vićović

#Estrada

#Jelena Karleuša

#Nataša Bekvalac

#Pesma

#album

