NEZADOVOLJNA SAM SVOJOM LINIJOM! Rada Manojlović pala u depresiju, ponovo šokirala izjavom na gala proslavi Gorkog lista: GLAVA MI JE KAO PUN MESEC

Izvor: Kurir.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Rada Manojlović ističe da se u poslednje vreme ugojila, sve priznala na proslavi Gorkog lista

Pevačica Rada Manojlović pojavila se na slavlju "Gorkog lista" priznala je da nije zadovoljna svojim fizičkim izgledom.

Rada, koja je nedavno otkrila da je bila žrtva crne magije kada je u njenom dvorištu pronađen krvav donji veš, ističe da se u poslednje vreme ugojila:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Nezadovoljna sam svojom linijom. Uskoro se bacam na strogu dijetu. Moram da budem savršena, a ne da odem u širinu i dobijem podbradak. Glava mi je kao pun mesec - iskreno je priznala pevačica.

Nedavno je bila na meti žestokih kritika Bokija 13, ali je ubrzo dobila i brojne pohvale zbog svojih novih modnih izdanja.

Ipak, Rada tvrdi da to nema nikakve veze sa makedonskim šoumenom.

- Ne treba meni niko, pa ni Boki, da bih ja izgledala dobro - poručila je Manojlovićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

U razgovoru za podkast Bokiju 13, Rada je nedavno govorila o svojoj emotivnoj vezi i promenama koje je donela. „Ovo je prava ljubav jer mi ne dozvoljava ono što sam ranije radila, a to je da se povučem. Sada volimo jedno drugo, a život i karijera idu svojim putem, šta nam Bog da. Ovo je potpuno drugačije i zato sam sada srećnija nego ikad“, priznala je pevačica nedavno.

