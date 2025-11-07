KAD POPIJEM NE SEDAM ZA VOLAN: Andreana Čekić progovorila o alkoholu, pa priznala da se prvog pijanstva NE SEĆA

Andreana Čekić otvorila dušu o pijanstvu

Pevačica Andreana Čekić pojavila se večeras u javnosti, pa se dotakla alkohola i pokušala da se seti prvog pijanstva.

- Popiću večeras malo, zašto da ne. Ređe izlazim, jer nastupam. Najveće pijanstvo? Pa, bilo ih je više... (smeh) Najvećih se ne sećaš! Tu su bila moja braća da pomognu, a za volan ne sedam kad popijem - rekla je Andreana Čekić na početku.

Andreana se na glamuroznoj proslavi Gorkog lista pojavila u elegantnom izdanju. Nosila je dugačak, crn samo i sive pantalone, a sve je upotpunila autentičnim komedima nakita, torbicom i cipelama.

