KAD POPIJEM NE SEDAM ZA VOLAN: Andreana Čekić progovorila o alkoholu, pa priznala da se prvog pijanstva NE SEĆA

Andreana Čekić otvorila dušu o pijanstvu
Pevačica Andreana Čekić pojavila se večeras u javnosti, pa se dotakla alkohola i pokušala da se seti prvog pijanstva.
- Popiću večeras malo, zašto da ne. Ređe izlazim, jer nastupam. Najveće pijanstvo? Pa, bilo ih je više... (smeh) Najvećih se ne sećaš! Tu su bila moja braća da pomognu, a za volan ne sedam kad popijem - rekla je Andreana Čekić na početku.
Andreana se na glamuroznoj proslavi Gorkog lista pojavila u elegantnom izdanju. Nosila je dugačak, crn samo i sive pantalone, a sve je upotpunila autentičnim komedima nakita, torbicom i cipelama.
Autor: M. V.