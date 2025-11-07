OBEZBEDILA SEBI KROV NAD GLAVOM! Rada Manojlović kupila stan, evo koliko je morala da iskešira za ovu nekretninu!

Skućila se.

Pevačica Rada Manojlović godinama je živela kao podstanar, ali sada je napokon uspela da obezbedi sebi "krov nad glavom".

Ona je kupila stan u novoizgrađenoj zgradi na Voždovcu, gde kvadrat košta oko 3.500 evra. Kako prenose mediji stan ima 70 kvadrata, dnevnu i dve spavaće sobe, a lokacija je takva da joj je sve nadohvat ruke.

- Neka bude da sam se skućila. Sad ide sledeće, kad je useljenje, kad stavljamo rogove. Ne bih pričala previše na tu temu, danas nije dobro ni da imaš ni da nemaš. Negde sam u nekoj zlatnoj sredini, bitno je da sam pokrila ono što je trebalo davno da završim. Tu ću da se zaustavim, da se ne hvalim dalje – rekla je Rada nedavno.

Autor: R.L.