AKTUELNO

Domaći

OBEZBEDILA SEBI KROV NAD GLAVOM! Rada Manojlović kupila stan, evo koliko je morala da iskešira za ovu nekretninu!

Izvor: Blic/Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skućila se.

Pevačica Rada Manojlović godinama je živela kao podstanar, ali sada je napokon uspela da obezbedi sebi "krov nad glavom".

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Ona je kupila stan u novoizgrađenoj zgradi na Voždovcu, gde kvadrat košta oko 3.500 evra. Kako prenose mediji stan ima 70 kvadrata, dnevnu i dve spavaće sobe, a lokacija je takva da joj je sve nadohvat ruke.

- Neka bude da sam se skućila. Sad ide sledeće, kad je useljenje, kad stavljamo rogove. Ne bih pričala previše na tu temu, danas nije dobro ni da imaš ni da nemaš. Negde sam u nekoj zlatnoj sredini, bitno je da sam pokrila ono što je trebalo davno da završim. Tu ću da se zaustavim, da se ne hvalim dalje – rekla je Rada nedavno.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#Radmila Rada Manojlović

POVEZANE VESTI

Društvo

MINISTAR GAŠIĆ U NOVOM DOMU BORCA SA KOŠARA: Sedmočlana porodica s radošću dočekala krov nad glavom (FOTO)

Društvo

DRŽAVA DALA VIŠE OD 600 SUBVENCIJA ZA PRVI STAN: Do kraja godine 1.000 mama će dobiti novac za krov nad glavom

Društvo

ISKEŠIRALA 100.000 EVRA ZA STAN I NESTALA! Kupila ćerki nekretninu na Senjaku, ali NIJE UZELA KLJUČEVE - evo o čemu se radi

Domaći

SARA JO OPREMILA NOVI STAN: Kupila nekretninu u centru Beograda, a sad otkrila detalje (FOTO)

Politika

'SRBIJA SVE JAČA I SNAŽNIJA' Vučević: Učinićemo sve da konačno bude obezbeđen krov nad glavom prognanim Srbima!

Domaći

MILICA JOKIĆ KUPILA PLAC NA BUKULJI! Pevačica po uzoru na starije koleginice obezbedila sebi parče raja: Evo ko joj je prva komšinica