ŽELEO SAM DA BUDEM VOJNI PILOT: Halid Muslimović imao je drugačije planove za karijeru, a zbog jedne stvari se sve promenilo

Halid Muslimović zbog loših ocena iiz matematike i fizike nije uspeo da upiše srednju vazduhoplovnu školu u Mostaru

Halid Muslimović, koji će 12. novembra održati veliki solistički koncert u Sava centru, nakon završene osnovne škole imao je želju da postane vojni pilot.

On je svojoj nedavno objavljenoj monografiji "Mene je učilo vrijeme" opisao dane njegovog školovanja, ali i otkrio iz kog razloga se iz Bosne i Hercegovine, kao dečak preselio u Sloveniju.

- Nakon završene osnovne škole, došlo je vreme da se upišem u srednju i žarko sam želeo da to bude Srednja vazduhoplovna škola u Mostaru, da budem vojni pilot, međutim, iako sam prošao sve fizičke, zdravstvene i psihološke provere, zbog mojih ocena iz fizike i matematike iz osnovne škole nisu me primili - napisao je Halid i nastavio:

- Međutim, dok sam čekao rezultate iz Mostara, alternativa koja mi je bila u Prijedoru je tada izuzetno popularna ŠUP škola (Škola učenika u privredi), ali su u ovoj školi u prvom upisnom roku sva mesta bila popunjena, a Ekonomska škola ili Gimnazija mi nikada nisu bile opcija, iako sam od malih nogu voleo ekonomiju, znao sam da je mnogo važnije završiti dobar zanat, te sam razmišljao o automehaničarskom zanatu ali je i to bilo popunjeno. Jedino što nije bilo popunjeno bila je oblast ugostiteljstva, kuhari i konobari ali me to nije zanimalo. Onda mi je tetka, mamina sestra Đula, koja je živela u Jasenicama u Sloveniji, predložila da dođem tamo i upišem se u školu, što sam i učinio. Upisao sam zanat metalostrugar i sa uspehom sam ga završio, a pored toga sam završio i tri kursa: livac, kovač i zavarivač. Kao dobar i primeran učenik imao sam stipendiju od željezare Jasenica.

U Sloveniji se Halidu pridružio i brat Senad.

- Kasnije sam u Jasenice doveo i mog brata Senada u istu školu koju je i on uspešno završio. Posle je postao deo mog muzičkog tima, obučio se i radio kao ton-majstor. Nešto kasnije nam se pridružio jos jedan brat Edin, koga smo zvali Lela. Oni su bili moja značajna tehnička podrška. Danas je Senad u Americi, a Edin je u Holandiji - objavio je folk pevač.

Folk zvezdi značilo je što je tetka živela odmah preko puta đačkog doma.

- Moja tetka Đula je u Jasenicama radila u školi kao spremačica, a stanovala je preko puta đačkog doma u kojem sam ja stanovao. To mi je mnogo značilo, jer bi me tetka često pozvala kod njih na ručak, odlično je spremala, a ja sam voleo domaću hranu, posebno domaće kolače i poslastice - napisao je Muslimović u svojoj monografiji.

Autor: M. Vićović