AKTUELNO

Domaći

ON SE SKROZ POVUKAO! Evo gde provodi vreme kompozitor kojem se ponovo sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs/Privatna arhiva ||

Zoran Marjanović želi da bude ponovo u medijima kao u vreme kada se svaki dan pisalo o njemu i njegovom životu

Nakon dužeg perioda medijske tišine, Zoran Marjanović, poznat po višegodišnjem suđenju za ubistvo supruge Jelene Marijanović, koje je izazvalo veliku pažnju javnosti, navodno se požalio prijateljima da mu nedostaje pažnja medija i javnosti.

Foto: Tanjug, Privatna arhiva

Prema nezvaničnim izvorima bliskim Marjanoviću, on je u razgovoru sa ljudima rekao da je navikao na medijsku pažnju i da mu sada, kada su kamere okrenute na druge teme, to donekle nedostaje.

- Pričao sam sa Zoranom. On se skroz povukao. Nema ga više u medijima, pa mu je neobično. Vodi jednostavan život. U studiju je, pravi pesme i čeka da se završi suđenje. Šali se na svoj račun da mu nedostaje da se promoviše-priča naš izvor blizak Marjanoviću.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Marjanović se u poslednje vreme retko pojavljuje u javnosti, a njegovi istupi u medijima gotovo su u potpunosti prestali. Iako nije poznato da li planira povratak u javni život, njegovo ime se i dalje povremeno pominje u medijima i na društvenim mrežama.

Za sada, Marjanović nije dao zvaničnu izjavu za medije, pa ostaje nepoznato koliko su ove informacije tačne.

Autor: M. Vićović

#Jelena Marijanović

#Zoran Marijanović

POVEZANE VESTI

Hronika

PINK.RS NA LICU MESTA! ZORAN MARJANOVIĆ STIGAO U PALATU PRAVDE! Ponovo mu se sudi za ubistvo supruge, a evo šta se očekuje od današnjeg ročišta (FOTO+

Hronika

ZORAN MARJANOVIĆ PONOVO PRED SUDOM: Nastavlja se suđenje za ubistvo pevačice Jelene Marjanović

Hronika

MISTERIOZNI MUŠKARAC NA MOTORU I NEPOZNATI DNK: Počinje ponovljeno suđenje za ubistvo Jelene Marjanović, Zoranova odbrana dostavlja NOVE DOKAZE

Domaći

LEONTINA MU JE UKRALA SRCE: Evo gde je Zoran Marjanović uhvaćen sa NOVOM DEVOJKOM, razmenjivali nežnosti pred svima

Domaći

Pevači su stajali u redu da im on uradi pesmu: Ovo su numere koje je pisao Zoran Marjanović, sarađivao sa pola estrade, a malo ko zna da je autor veli

Domaći

Zoran Marjanović se VALJA po snegu: Pogledajte kako on UŽIVA u čarima zime (FOTO)